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Манулёнок в Новосибирском зоопарке охотился за хвостом брата

Сцену игры смог запечатлеть гость зоопарка.

В Новосибирском зоопарке посетители стали свидетелями забавной сцены: один из котят манула во время прогулки решил «поохотиться» на хвост своего брата. Эту сцену удалось запечатлеть гостю зоопарка.

Один из малышей заметил хвост брата, который шевелился рядом, и, как это часто бывает у хищников, не удержался — включились охотничьи инстинкты.

На записи видно, как котёнок осторожно подкрадывается к движущемуся хвосту, несколько раз хватает его лапами и даже слегка прикусывает. Брату, на хвост которого пришлась вся эта активность, игра быстро надоела — он стал отходить и поворачиваться спиной к «охотнику».