Манулёнок в Новосибирском зоопарке охотился за хвостом брата

На записи видно, как котёнок осторожно подкрадывается к движущемуся хвосту, несколько раз хватает его лапами и даже слегка прикусывает. Брату, на хвост которого пришлась вся эта активность, игра быстро надоела — он стал отходить и поворачиваться спиной к «охотнику».