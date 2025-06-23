СБУ объявила в розыск командира «Ахмата» Алаудинова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти.
Согласно информации СБУ, Алаудинов находится в розыске с марта 2022 года. Ему предъявлено обвинение по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В качестве меры пресечения указано постановление суда о «разрешении на задержание с целью привода».
Алаудинов также внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*.
Стоит отметить, что ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, которые, как правило, не имели практических последствий, передает РИА Новости.
В феврале 2024 года Дмитрию Певцову заочно предъявили обвинения на Украине по обвинению в публичных призывах к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность страны. В пресс-службе офиса генпрокурора страны отметили, что в 2014 году артист поддержал воссоединение Крыма с Россией и сообщал о своем непосредственном участии как политика в спецоперации. Впоследствии Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине.
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