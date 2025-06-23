СБУ объявила в розыск командира «Ахмата» Алаудинова

В феврале 2024 года Дмитрию Певцову заочно предъявили обвинения на Украине по обвинению в публичных призывах к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность страны. В пресс-службе офиса генпрокурора страны отметили, что в 2014 году артист поддержал воссоединение Крыма с Россией и сообщал о своем непосредственном участии как политика в спецоперации. Впоследствии Певцова заочно приговорили к 10 годам тюрьмы на Украине.