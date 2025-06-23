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Над центром Тегерана произошли взрывы, ПВО отражает атаку беспилотников

В столице Ирана произошла серия взрывов в ночь на 23 июня.

Источник: Комсомольская правда

Серия взрывов произошла над центральной частью Тегерана в ночь на понедельник 23 июня. Из иранской столицы сообщают, что взрывы были мощными, пишет ТАСС.

В то же время иранские СМИ объясняют звуки взрывов над столицей Ирана работой сил противовоздушной обороны, которые отражают атаку беспилотников Израиля на несколько районов Тегерана.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. Целью израильской атаки была названа ядерная программа Ирана. С тех пор стороны обмениваются ударами.

После этого в конфликт вступили США: американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.

При этом постпред России при ООН Небензя заявил, что удары США по Ирану лишь усугубили ситуацию на Ближнем Востоке.

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