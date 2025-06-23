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Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Хабаровска из-за поломки самолёта

Авиакомпания организовала предоставление обязательных услуг в соответствии с действующим законодательством.

Источник: ГУ МВД

Вылет рейса Хабаровск — Москва задержался в международном аэропорту Хабаровск имени Г. И. Невельского по техническим причинам. Об этом сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Рейс был запланирован на 22 июня в 12:55 по местному времени. По последним данным, отправление было отложено до 01:25 ночи 23 июня. Всего в зоне вылета находились 363 пассажира.

Авиакомпания организовала предоставление обязательных услуг в соответствии с действующим законодательством.

«Ситуация находится на контроле надзорного органа», — сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ Дальневосточной транспортной прокуратуры Елена Красноярова.