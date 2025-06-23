Греховное сожительство: Волочкова объяснила, почему её дочь не заключила официальный брак

«Захотят — поставят, не захотят — не поставят. Они повенчались в католическом храме здесь, в Санкт-Петербурге. Католическая церковь позволяет венчание без всех этих штампов. Во-первых, браком хорошее дело не назовёшь. А во-вторых, брак — это, как она считает, греховное сожительство. Вот и всё», — объяснила Волочкова.
Балерина также вспомнила о собственном опыте, когда она не стремилась официально расписываться с бывшим мужем Игорем Вдовиным, несмотря на две свадебные церемонии, проведённые в Екатерининском и Юсуповском дворцах. Она подчеркнула, что не приемлет официальные штампы в своей жизни.
Свадьбу 19-летняя дочь Анастасии Волочковой отпраздновала в апреле этого года. В прессе промелькнули слухи о том, что между балериной и женихом разгорелся конфликт, переросший в потасовку, после чего она покинула торжество. Хотя подтверждений нет, стоит отметить, что Волочкова публично выражала недовольство избранником Ариадны в социальных сетях. После пышной церемонии стало известно, что официально брак возлюбленные не зарегистрировали. При этом их официальная церемония бракосочетания запланирована на лето.