Греховное сожительство: Волочкова объяснила, почему её дочь не заключила официальный брак

Свадьбу 19-летняя дочь Анастасии Волочковой отпраздновала в апреле этого года. В прессе промелькнули слухи о том, что между балериной и женихом разгорелся конфликт, переросший в потасовку, после чего она покинула торжество. Хотя подтверждений нет, стоит отметить, что Волочкова публично выражала недовольство избранником Ариадны в социальных сетях. После пышной церемонии стало известно, что официально брак возлюбленные не зарегистрировали. При этом их официальная церемония бракосочетания запланирована на лето.