В Анапе волонтеры обнаружили мусор из Турции

«Мы открыли в феврале свой собственный штаб на особо охраняемой природной территории “Анапская пересыпь”. Там мы не только занимались очисткой песка от мазута, но ещё и проводили различные исследования, проводили рекогносцировку местности, создали карту территории и потом выявили, что там большое количество твердых бытовых отходов. Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — сказал Руднев.