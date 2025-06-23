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В Иркутской области будут развивать беспилотные технологии

Инновационные проекты продемонстрировали на форуме.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел форум, который посвящен развитию беспилотных авиационных систем. На нем участники показали инновационные проекты. Как сообщили КП-Иркутск правительстве региона, некоторые образцы БАС уже использовали в лесной, сельской и дорожной отраслях.

— Наш регион с его масштабами и сложной логистикой — идеальная площадка для внедрения инновационных решений. Уже сегодня беспилотники решают задачи — от мониторинга лесных пожаров до доставки грузов в труднодоступные районы, — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Иркутские компании представили на форуме: дроны, которые используют при аэрофотосъемке и катографических работах, мобильный наземный комплекс для агродронов и беспилотные технологии для обучения. Также свои проекты показали и студенты и школьники. Учащиеся проходят обучение по созданию и управлению беспилотниками в 17 школах Приангарья. Все гости выставки могли попробовать себя в роли операторов БПЛА с помощью приборов-симуляторов.

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