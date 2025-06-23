Концерт классической музыки в Красноярске собрал тысячи зрителей в День памяти и скорби

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
22 июня на площади Мира перед Красноярской филармонией прошел музыкальный вечер, посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие собрало множество жителей и гостей города, которые пришли почтить память советских солдат и мирных граждан, чья жизнь изменилась 22 июня 1941 года.
В концерте выступили ведущие артисты и коллективы Красноярского края. Зрители смогли насладиться произведениями мировой классической музыки, а также композициями местных композиторов. Исполнение обеспечил Красноярский академический симфонический оркестр под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Владимира Ланде.
На сцене также выступили ансамбль песни «Краса», Сибирский мужской хор и приглашённые солисты, среди которых были Наталья Горячева, Андрей Домахин, Севастьян Мартынюк, Евгений Цветков и Антон Иванов.
Для тех, кто не смог посетить концерт на площади, мероприятие транслировалось в эфире краевого телеканала «Енисей». Запись концерта также доступна для просмотра в официальной группе «ВКонтакте» портала «Культура24».