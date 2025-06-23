Концерт классической музыки в Красноярске собрал тысячи зрителей в День памяти и скорби

22 июня на площади Мира перед Красноярской филармонией прошел музыкальный вечер, посвященный Дню памяти и скорби. Мероприятие собрало множество жителей и гостей города, которые пришли почтить память советских солдат и мирных граждан, чья жизнь изменилась 22 июня 1941 года.