Госдеп призвал граждан США во всем мире проявлять осторожность

Граждане США могут столкнуться с опасностью за пределами своей страны, это связано с ирано-израильским конфликтом. Такое предупреждение опубликовал на своем сайте Госдепартамент, призвав американцев проявлять повышенную осторожность, если они находятся за рубежом.
«Конфликт между Израилем и Ираном привёл к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», — сказано в релизе.
Накануне США вступили в ирано-иракский конфликт. Американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.
Президент США Дональд Трамп остался доволен проведенной операцией. Он написал в своей соцсети о «колоссальном ущербе», нанесенном Вашингтоном ядерным объектам Тегерана.
При этом постпред России при ООН Небензя заявил, что удары США по Ирану лишь усугубили ситуацию на Ближнем Востоке.