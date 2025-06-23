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Госдеп призвал граждан США во всем мире проявлять осторожность

Американцев предупредили, что за пределами США для них может возникнуть опасность.

Источник: Комсомольская правда

Граждане США могут столкнуться с опасностью за пределами своей страны, это связано с ирано-израильским конфликтом. Такое предупреждение опубликовал на своем сайте Госдепартамент, призвав американцев проявлять повышенную осторожность, если они находятся за рубежом.

«Конфликт между Израилем и Ираном привёл к сбоям в поездках и закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций против граждан США и их интересов за рубежом», — сказано в релизе.

Накануне США вступили в ирано-иракский конфликт. Американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.

Президент США Дональд Трамп остался доволен проведенной операцией. Он написал в своей соцсети о «колоссальном ущербе», нанесенном Вашингтоном ядерным объектам Тегерана.

При этом постпред России при ООН Небензя заявил, что удары США по Ирану лишь усугубили ситуацию на Ближнем Востоке.

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