Госдеп призвал граждан США во всем мире проявлять осторожность

Граждане США могут столкнуться с опасностью за пределами своей страны, это связано с ирано-израильским конфликтом. Такое предупреждение опубликовал на своем сайте Госдепартамент, призвав американцев проявлять повышенную осторожность, если они находятся за рубежом.