ФАС проверит стоимость воды и еды в аэропорту Омска

Федеральная антимонопольная служба РФ инициировала проверку цен на продукты питания и напитки в аэропортах страны. Как сообщила пресс-служба ведомства, мероприятия затронут 28 регионов с трафиком от 1 млн пассажиров в год. Проконтролируют стоимость товаров и в воздушной гавани Омска.