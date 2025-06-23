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ФАС проверит стоимость воды и еды в аэропорту Омска

Контроль за ценообразованием охватит 28 российских аэропортов.

Федеральная антимонопольная служба РФ инициировала проверку цен на продукты питания и напитки в аэропортах страны. Как сообщила пресс-служба ведомства, мероприятия затронут 28 регионов с трафиком от 1 млн пассажиров в год. Проконтролируют стоимость товаров и в воздушной гавани Омска.

Поводом для проверки стали многочисленные обращения граждан, считающих цены в торговых точках аэропортов необоснованно завышенными. Если территориальные управления ФАС выявят нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты меры реагирования.

В ведомстве уточнили, что проверки охватят все предприятия общепита и торговые точки на территории аэропортов.

Ранее «КП Омск» предупредила о ненастье, которое прогнозируют 23 июня.