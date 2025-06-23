Магнитная буря 23 июня 2025: Солнце продолжает атаковать Землю

23 июня 2025 года метеозависимым людям не стоит беспокоиться о магнитных бурях, несмотря на недавнюю активность Солнца. В начале месяца ученые зафиксировали рекордный уровень геомагнитной активности, а 20 июня произошло значительное солнечное извержение. Однако выброс плазмы не достиг Земли, что вселяет оптимизм.
Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури в этот день составляет всего 17%. Умеренные колебания возможны в 40% случаев, но полное спокойствие ожидается с вероятностью 43%. Утром 23 июня индекс солнечной активности Kp будет на уровне 2,5 из 10, к вечеру он поднимется до 3,5, а затем снова снизится. Таким образом, серьезных изменений в состоянии метеозависимых людей не предвидится.
В начале июня жители столкнулись с рядом магнитных бурь, включая мощный шторм с индексом Kp — 7, который стал самым сильным за последнее время. 20 июня на Солнце произошла вспышка класса Х, третья по силе в этом году, но она также не повлияла на Землю.
Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье. Невролог Юлия Каракулова в беседе с URA.ru отметила, что геомагнитные изменения могут вызывать колебания атмосферного давления и другие параметры окружающей среды, что создает дополнительную нагрузку на организм. Примерно 20−30% людей подвержены метеозависимости, особенно те, кто имеет низкую адаптационную способность.