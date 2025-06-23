Магнитная буря 23 июня 2025: Солнце продолжает атаковать Землю

Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури в этот день составляет всего 17%. Умеренные колебания возможны в 40% случаев, но полное спокойствие ожидается с вероятностью 43%. Утром 23 июня индекс солнечной активности Kp будет на уровне 2,5 из 10, к вечеру он поднимется до 3,5, а затем снова снизится. Таким образом, серьезных изменений в состоянии метеозависимых людей не предвидится.