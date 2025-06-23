Дожди и грозы пройдут в понедельник на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов, в горах до +14. Ветер западной четверти 6−11 метров в секунду, порывы до 16.
В Челябинске сегодня переменная облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов. Ветер западной четверти 6−11 метров в секунду, порывы до 15.
День Ангела сегодня, 23 июня, у Александра, Алексея, Антонины, Василия, Ивана, Николая, Никона, Павла, Тимофея, Феофана.
Между прочим, 23 июня 2025 года отмечают Тимофеев день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит сидеть дома с утра до вечера. Дело в том, что из-за этого можно обречь себя на одиночество.