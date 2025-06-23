Волонтеры в Анапе при уборке мазута столкнулись с новыми проблемами

Волонтеры обнаружили мусор, который принесло с территории Турции при уборке мазута.
Волонтеры движения «Экосистема» при уборке пляжей Анапы от мазута обнаружили на территории природного парка «Анапская пересыпь» крупные скопления мусора, который принесло со стороны Турции. Об этом журналистам рассказал сопредседатель движения Андрей Руднев.
«Мы открыли в феврале свой собственный штаб на особо охраняемой природной территории “Анапская пересыпь”. Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — рассказал Руднев в беседе с РИА Новости в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Волонтеры также провели исследования и составили карту территории, чтобы оперативно реагировать на новые случаи загрязнения.
Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Тогда в море попало около 2,4 тысяч тонн мазута, что привело к существенному загрязнению побережья Краснодарского края. Позднее основные работы по ликвидации последствий завершили, однако экологи продолжают фиксировать новые участки загрязнения и вынос мусора на берег.