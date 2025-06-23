Волонтеры в Анапе при уборке мазута столкнулись с новыми проблемами

«Мы открыли в феврале свой собственный штаб на особо охраняемой природной территории “Анапская пересыпь”. Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — рассказал Руднев в беседе с РИА Новости в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Волонтеры также провели исследования и составили карту территории, чтобы оперативно реагировать на новые случаи загрязнения.