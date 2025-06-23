Кнутов: «Железный купол» Израиля оказался бесполезен против ракет Kheibar

Система противоракетной обороны «Железный купол», используемая Израилем, не предназначена для перехвата баллистических ракет класса Kheibar. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Нет, это вообще не для него. “Железный купол” отработал не очень хорошо: по одиночным целям — отлично, по групповым — перехватывал примерно 70−80%, а вот при массированном налете роем — только 10−15%. И это не моя цифра, а данные независимых израильских военных экспертов», — пояснил Кнутов.
По его словам, с баллистическими ракетами средней дальности может справиться только система Arrow-3 или корабельная Aegis, но даже там вероятность перехвата не превышает 60%.
«Против таких ракет может работать только Arrow-3 — американо-израильский комплекс, который формально считается израильским, но разработан при активном участии США. Частично может использоваться и система Aegis — корабельная установка, стоящая на американских эсминцах. Но вероятность перехвата и в этих случаях, по моим оценкам, составляет примерно 50−60%», — заключил эксперт.
В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем иранским ядерным объектам, расположенным в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Дональд Трамп заявил, что целью операции стало ограничение ядерных возможностей Тегерана. Он также пригрозил Ирану более серьезными последствиями, если тот не прекратит «эту войну».
Как сообщили западные СМИ, для нанесения ударов США задействовали малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные авиабомбы GBU-57A/B.
В ответ на атаку США Иран нанес удары по Израилю, впервые применив ракеты Kheibar Shekan. Как заявили в Вооруженных силах Ирана, основной военный потенциал страны еще не был использован в рамках ирано-израильского конфликта.