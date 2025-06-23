Кнутов: «Железный купол» Израиля оказался бесполезен против ракет Kheibar

«Нет, это вообще не для него. “Железный купол” отработал не очень хорошо: по одиночным целям — отлично, по групповым — перехватывал примерно 70−80%, а вот при массированном налете роем — только 10−15%. И это не моя цифра, а данные независимых израильских военных экспертов», — пояснил Кнутов.