Россиянам запретят менять номера гаджетов

Ранее в России уже был принят первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде, который включал запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждается второй пакет инициатив, направленных на борьбу с цифровым мошенничеством, включая регулирование оборота сим-карт и возможность подачи заявлений о мошенничестве через портал «Госуслуги». Новые поправки к закону «О связи» стали частью этих комплексных усилий.