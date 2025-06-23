Власти рассказали об отключениях мобильного интернета в Приморье

В министерстве цифрового развития Приморья уточнили, что несмотря на временные сбои с мобильным интернетом, голосовая связь и SMS продолжают работать. Для доступа в сеть остаются доступны проводной интернет и Wi-Fi, которые также поддерживают работу торгового эквайринга.