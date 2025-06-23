Власти рассказали об отключениях мобильного интернета в Приморье

В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет «в целях безопасности», сообщает правительство региона.
«Как и в других регионах России, в Приморье вводят временные ограничения на мобильный интернет. Эти меры принимаются в рамках обеспечения безопасности в условиях специальной военной операции», — говорится в официальном сообщении.
В министерстве цифрового развития Приморья уточнили, что несмотря на временные сбои с мобильным интернетом, голосовая связь и SMS продолжают работать. Для доступа в сеть остаются доступны проводной интернет и Wi-Fi, которые также поддерживают работу торгового эквайринга.
Ранее воронежцам пояснили, как пользоваться мобильным интернетом во время отключений.