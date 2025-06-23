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Родителям рассказали, как сделать чтение литературы на лето увлекательным для школьника

Психолог Полякова перечислила три способа заинтересовать школьника чтением летом.

Источник: Комсомольская правда

Психолог, методист курса «Чтение» Учи.ру Ирина Полякова рассказала, как заинтересовать детей школьной литературой в каникулы. Современным подросткам бывает трудно полюбить книги, особенно после бесконечной ленты соцсетей. Но, по словам эксперта, есть способы сделать чтение не скучной обязанностью, а настоящим увлекательным вызовом.

— Организуйте специальные вечера, посвященные чтению или обсуждению школьной литературы. Можно устроить пикник-вечеринку на заднем дворе или в парке, где каждый член семьи будет читать свою книгу, — отметила Полякова в беседе с KP.RU.

Еще один метод — придумать читательский челлендж с наградой, например, за 20 страниц в день на протяжении месяца можно получить билет на концерт или любимое лакомство. Творческим детям подойдет вариант с созданием буктрейлера, короткого видеоролика, в котором нужно рассказать о книге в стиле трейлера к фильму.

Главное, по словам эксперта, стараться не давить и не критиковать. Пусть ребенок сам выбирает, как читать и что обсуждать. Тогда даже школьный список на лето может превратиться в интересное приключение.