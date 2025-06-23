Родителям рассказали, как сделать чтение литературы на лето увлекательным для школьника

Еще один метод — придумать читательский челлендж с наградой, например, за 20 страниц в день на протяжении месяца можно получить билет на концерт или любимое лакомство. Творческим детям подойдет вариант с созданием буктрейлера, короткого видеоролика, в котором нужно рассказать о книге в стиле трейлера к фильму.