Россиянам хотят запретить перепрошивку мобильных устройств

В России планируется запретить пользователям изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI). Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на разработанные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поправки к федеральному закону «О связи».
Предлагаемые изменения входят в состав масштабного законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью. В рамках инициативы предполагается создание единой базы мобильных устройств и внедрение черных списков уникальных IMEI.
В документе отмечается, что при выявлении признаков недостоверности данных об идентификаторе или фактов противоправных действий соответствующая информация будет направляться в государственную информационную систему для противодействия правонарушениям.
Эксперты подчеркивают, что злоумышленники нередко меняют IMEI, что позволяет им скрывать устройства, используемые при совершении мошеннических действий.
Также сообщалось, что с 1 июня отменить самозапрет на кредиты станет сложнее.