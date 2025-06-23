В Новосибирской области пересчитают стоимость жилья

Самый высокий норматив в Сибирском федеральном округе установят в Республике Алтай — 156 797 рублей за «квадрат», самый низкий — в Кемеровской области (102 791 рубль). Между тем, рыночные цены в Новосибирске заметно выше. По данным сервиса «Мир квартир», в мае средняя стоимость квадратного метра в новостройках составила 162 929 рублей.