Слова о «дошираках» породили скандал: в Абхазии объяснили слова о ненужности бедных туристов

Жалобы слышатся и из Испании. Жители страны посетовали из-за засилья туристов. 15 июня прошли очередные массовые протесты, однако власти не реагируют на просьбы граждан. Испанцы выходят на митинги, так как туристов на улицах становится с каждым годом всё больше. Приезжие притесняют граждан, по их утверждению. Из-за бесконечного потока туристов в стране сильно повысили цены на недвижимость, кроме того, подорожали продукты и услуги. Испанцы также отметили хамское и варварское поведение гостей государства. В связи с этим местным жителям ничего не остается, кроме публичных протестных акций, которые проходят уже не в первый раз.