Абхазские власти объяснили провокационное заявление главы отдела приема и выдачи разрешительных документов Министерства туризма Кристины Лакербая. Политик возмутилась маленькими тратами отдыхающих. Она осудила туристов за то, что те не развивают экономику Абхазии, покупая лишь «дошираки» по приезде в республику. За нее объяснился министр туризма Астамур Логуа. Он отметил, что слова были вырваны из контекста. Об этом министр рассказал в беседе с Apsnypress.
Астамур Логуа заявил, что в Абхазии рады всем приезжим. Он подчеркнул, что слова Кристины Лакербая не отражают реальную позицию Министерства. Астамур Логуа выразил надежду, что летом 2025 года Абхазию посетит большое число туристов. Он призвал не обращать внимание на реплики начальницы отдела Министерства, вырванные из общего контекста.
«Это не является позицией Министерства. Понятно, что в туристической отрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — подытожил Астамур Логуа.
Кристина Лакербая пожаловалась на то, что туристы ничего не покупают при выходе из отеля. Некоторые приезжие, по ее мнению, будут стоять за соком и водой в гостинице, а на улице тратить деньги не станут. Сотрудница Министерства заявила, что Абхазия рассчитывает на покупку сувениров и сельскохозяйственной продукции гостями республики.
Жалобы слышатся и из Испании. Жители страны посетовали из-за засилья туристов. 15 июня прошли очередные массовые протесты, однако власти не реагируют на просьбы граждан. Испанцы выходят на митинги, так как туристов на улицах становится с каждым годом всё больше. Приезжие притесняют граждан, по их утверждению. Из-за бесконечного потока туристов в стране сильно повысили цены на недвижимость, кроме того, подорожали продукты и услуги. Испанцы также отметили хамское и варварское поведение гостей государства. В связи с этим местным жителям ничего не остается, кроме публичных протестных акций, которые проходят уже не в первый раз.