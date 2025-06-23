В Минтруде РФ заявили, что активно привлекают мигрантов не только из стран Средней Азии

В РФ едут мигранты из Турции.
В 2024 году на промышленных предприятиях России начали работать 47 тысяч квалифицированных иностранных специалистов — этот показатель превысил установленную правительством квоту на 16%. К числу ведущих государств, откуда приезжают работники, относятся Китай, Турция, Индия и Сербия. Это следует из данных Минтруда РФ.
«Из 30,7 тысячи выделенных квот для специалистов в горной, горно-капитальной, строительно-монтажной и ремонтно-строительной сферах приехали 22,4 тысячи человек (73%). Для операторов, аппаратчиков, машинистов и слесарей-сборщиков стационарного оборудования было использовано 66% лимита (14,8 тысячи из 22,1 тысячи), а в металлообработке и машиностроении — 70% (10,9 тысячи из 15,5 тысячи)», — передают «Ведомости». Согласно данным, установленная квота на привлечение иностранных работников, въезжающих по визе, на текущий год составляла 40,5 тысячи человек для промышленного сектора. Однако фактическое число привлеченных специалистов оказалось выше.
Среди основных стран, из которых приезжают квалифицированные рабочие для российских предприятий, значатся Китай, Турция, Индия и Сербия. В министерстве уточнили, что наличие квоты не гарантирует въезд в Россию — каждый иностранный специалист должен оформить рабочую визу и разрешение на работу в индивидуальном порядке. Если регион сталкивается с нехваткой местных кадров или требуется наладка оборудования на новых инвестпроектах, власти могут обратиться за дополнительными квотами.
Количество трудовых мигрантов в России за последние десять лет снизилось почти в два раза. С 2015 года фиксируется стабильная тенденция к уменьшению числа иностранных работников. Эксперты связывают этот процесс с экономическим спадом в стране и существенным удорожанием доллара по отношению к рублю. Кроме того, в указанный период были приняты значительные поправки в миграционное законодательство, которые усложнили условия трудоустройства для мигрантов и повысили финансовые издержки, что, в свою очередь, привело к их постепенному сокращению.