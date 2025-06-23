В Минтруде РФ заявили, что активно привлекают мигрантов не только из стран Средней Азии

Количество трудовых мигрантов в России за последние десять лет снизилось почти в два раза. С 2015 года фиксируется стабильная тенденция к уменьшению числа иностранных работников. Эксперты связывают этот процесс с экономическим спадом в стране и существенным удорожанием доллара по отношению к рублю. Кроме того, в указанный период были приняты значительные поправки в миграционное законодательство, которые усложнили условия трудоустройства для мигрантов и повысили финансовые издержки, что, в свою очередь, привело к их постепенному сокращению.