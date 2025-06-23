Жителей Приморья предупредили об отключении интернета

В Приморье можно наблюдать временное отключение интернета.
В Приморском крае возможны временные отключения мобильного интернета в рамках мер безопасности. Об этом сообщает министр связи и цифрового развития Приморья Андрей Клементьев.
«В связи с мерами, направленными на обеспечение безопасности в регионе, периодически возможны временные ограничения доступа к мобильному Интернету», — передает слова министра связи социальные сети Приморского края. Такие меры введены в связи с вопросом безопасности в регионе.
Несмотря на ограничения, жители смогут звонить и отправлять SMS без проблем. Для выхода в сеть рекомендуется использовать Wi-Fi или проводной интернет. В случае экстренной ситуации доступен вызов 112 с любого телефона.
Ранее в Удмуртии ввели временные ограничения на мобильный интернет в связи с оперативной обстановкой. Аналогичные меры приняты в Татарстане из-за угрозы атак БПЛА, передает «Царьград».