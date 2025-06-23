Глава ВЦИОМ рассказал, какие проблемы волнуют россиян в 2025 году

«Есть фундаментальные проблемы, а есть проблемы конъюнктурные. К фундаментальным я бы отнес качество и доступность здравоохранения… Сегодня это действительно ценность номер один для человека — его здоровье, его жизнь», — отметил глава ВЦИОМ в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он также подчеркнул, что этот вопрос стал особенно остро ощущаться в период пандемии и после нее. Информацию об этом передает РИА «Новости».