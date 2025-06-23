«Что бы вы сделали?»: Пезешкиан объяснил Макрону, что ждет США после ударов по ядерным объектам Ирана

Соединенные Штаты Америки должны получить ответ на удары по трем ядерным объектам в Иране. Об этом во время телефонного разговора французским президентом Эммануэлем Макроном заявил глава Ирана Масуд Пезешкиан.
«США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ», — ответил Пезешкиан на призыв главы Пятой республики проявить сдержанность.
Глава исламской республики добавил, что народ Ирана никогда не склонится перед силой и запугиванием и, конечно, соответствующим образом ответит на агрессию. Пезешкиан напомнил французскому коллеге, что Тегеран всегда заявлял о готовности вести переговоры, но «другая сторона потребовала капитуляции иранского народа».
Кроме того, официальный Тегеран был готов вести переговоры с Вашингтоном по иранской ядерной программе, но США атаковали ядерные объекты на территории исламской республики.
«Дипломатия работает, когда стороны придерживаются своих обязательств, а не когда одна из сторон нападает на другую и разрушает доверие», — заключил иранский президент.
Ночью 22 июня американские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по трем объектам на территории Ирана, связанным с ядерной программой страны.
После этого президент исламской республики заявил, что удары ВВС Соединенных Штатов по трем иранским ядерным объектам подтверждают то, что именно Вашингтон стоит за атакой Израиля на Иран.
Глава иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи отметил, что Иран вынужден дать ответ на авиаудары Соединенных Штатов по объектам ядерной инфраструктуры на территории республики. Именно Вашингтон предал дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа.
На этом фоне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны мира готовы предоставить Ирану свой ядерный боекомплект на фоне ударов Соединенных Штатов по территории республики в ночь на воскресенье, 22 июня.
Накануне сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву. Отмечалось, что иранский дипломат проведет переговоры с президентом России и другими высокопоставленными официальными лицами РФ.