«Что бы вы сделали?»: Пезешкиан объяснил Макрону, что ждет США после ударов по ядерным объектам Ирана

Глава исламской республики добавил, что народ Ирана никогда не склонится перед силой и запугиванием и, конечно, соответствующим образом ответит на агрессию. Пезешкиан напомнил французскому коллеге, что Тегеран всегда заявлял о готовности вести переговоры, но «другая сторона потребовала капитуляции иранского народа».