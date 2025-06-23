Самая долгоживущая, прозрачная и похожая на осу: интересные факты о бабочках

Мнемозина — oдна из самых красивых по внешним характеристикам бабочек, имеет неопределенный статус в Красной книге. Официальное название вида — Parnassius mnemosyne.Ночной павлиний глаз — крупнейшая бабочка Европы и России, размах крыльев которой достигает 15 сантиметров. Основная окраска верхней стороны крыльев темно-коричневая. На них имеются пятна, напоминающие глазки на перьях надхвостья павлинов. Именно благодаря этой особенности бабочка получила свое название. Махаон — дневная бабочка из семейства парусников. Уникальное ее отличие от остальных дневных бабочек — это наличие особых «хвостиков» на задних крыльях. В окрасе гармонично сочетаются желтый, черный и синий цвета, а у основания крыльев имеется характерный красный участок, похожий на глаз. Размах крыльев может быть до 10 сантиметров. Лимонница — не совсем обычная бабочка. Появившееся из куколки в начале лета взрослое насекомое будет летать, питаясь нектаром до наступления осенних холодов. Но все это время ее жизнь будет чередоваться двухнедельной активностью и продолжительным сном. Впадая в состояние глубокого покоя, бабочка неподвижно замирает на ветке, имитируя обычный лист. Спрятанные между сложенных крыльев усики, полная неподвижность, форма и окраска крыльев обманут кого угодно.