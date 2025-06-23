Самая долгоживущая, прозрачная и похожая на осу: интересные факты о бабочках

На Земле существует около 200 тысяч видов бабочек. В России — более 9600. А в Москве их около 200. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, чем удивляют эти яркие создания.
— Для обывателя интереснее бабочки красивые, крупные, заметные, — говорит биолог, энтомолог Александр Каширский. — В нашем регионе довольно много ярких видов. Например, представительницы семейства белянок. Самые знаменитые из них — капустницы, симпатичные бабочки белого цвета. Массово летают боярышницы. И еще из этого же семейства — лимонницы.
Интересно, кстати, что у многих бабочек в имени присутствует название растений — крапивы, капусты… Это кормовые растения для личинок бабочек.
— А вот лимонница названа так не из-за того, что лимонами питается, а из-за желтого цвета крыльев, — уточняет эксперт. — Но у этой бабочки есть правильное, «официальное» название — крушинница. Ее гусеницы питаются листьями лесного растения — крушины. Я считаю, что лимонница — самая интересная из наших бабочек, поскольку она же и самая долгоживущая во взрослом состоянии. Пока у других по несколько поколений за сезон сменяется, лимонницы живут с середины июня до следующего лета — целый год.
Так долго они в строю, потому что даже летом периодически впадают в спячку: полетают недельку, а затем пару недель поспят. Ну и зиму проводят в спячке. После холодов лимонницы просыпаются и откладывают яйца, и только тогда гибнут от старости.
Очень красивые бабочки из семейства нимфалиды. Это траурницы, дневной павлиний глаз, адмиралы, перламутровки.
— Они встречаются в Московском регионе, да и в самой Москве. Как-то видел в Битцевском лесу, в той части, где луга, махаона. Они в нашем регионе считаются краснокнижными, — отмечает энтомолог.
На юге, юго-востоке Московской области можно увидеть мнемозин, бабочек из семейства парусников. По словам эксперта, для нашего региона это достаточно редкий вид.
Среди ночных бабочек тоже есть весьма интересные. Например, ленточницы, ночные совки, бражники, ночные павлиноглазки.
— Бывает, ночных бабочек кто-то увидит, скажет: «А, да это мотылек, а не бабочка». Но это абсолютно ненаучный термин — «мотылек». Все мотыльки — на самом деле бабочки. Даже моль, гусеницы которой подъедают шубы в наших шкафах, — тоже бабочка.
Что делать, если в окно влетела летучая мышь.
В лесопарках столицы в середине лета можно встретить стеклянниц. Человек несведущий издалека перепутает ее с осой. У насекомых прозрачные крылышки. Отсюда и имя — стеклянница. Окраска у нее желто-коричневая, полосатая. По расцветке, форме тела — вылитая оса.
— Это пример бейтсовской мимикрии: неопасный вид животного подражает опасному. И таким образом защищается от врагов. Встречаются на наших лугах бабочки-пестрянки, некрупные, но яркие.
Самые большие и пестрые насекомые, конечно, живут не в нашей полосе, а в тропиках.
— В таких местах в принципе биоразнообразие выше. В тропическом лесу сложно найти два одинаковых дерева, а у нас идешь по лесу — кругом одни елки. Каждое дерево — это место обитания для конкретного вида, и там, где деревья разные, разнообразие живности, в первую очередь насекомых, просто зашкаливает.
Нет, понятно, что яркая окраска у насекомых, живущих у нас, в России, тоже нередка. Просто многих из них приходится разглядывать под лупой. И не от хорошей жизни они такие мелкие. Тропические бабочки просто «катаются в масле». В дождевом экваториальном лесу круглый год одинаково тепло, влажно и сыто.
К слову, многие виды южных бабочек еще не открыты. В некоторых странах никогда не проводились исследования. Политическая обстановка не позволяет.
— В какие-то точки мира ученым ехать опасно, — говорит Каширский. — У меня знакомые энтомологи на границе Турции, Ирана, Азербайджана работали, так их пограничники, как бабочек, пытались ловить, принимая за шпионов.
НУ КАКОВА КРАСОТА!
Мнемозина — oдна из самых красивых по внешним характеристикам бабочек, имеет неопределенный статус в Красной книге. Официальное название вида — Parnassius mnemosyne.Ночной павлиний глаз — крупнейшая бабочка Европы и России, размах крыльев которой достигает 15 сантиметров. Основная окраска верхней стороны крыльев темно-коричневая. На них имеются пятна, напоминающие глазки на перьях надхвостья павлинов. Именно благодаря этой особенности бабочка получила свое название. Махаон — дневная бабочка из семейства парусников. Уникальное ее отличие от остальных дневных бабочек — это наличие особых «хвостиков» на задних крыльях. В окрасе гармонично сочетаются желтый, черный и синий цвета, а у основания крыльев имеется характерный красный участок, похожий на глаз. Размах крыльев может быть до 10 сантиметров. Лимонница — не совсем обычная бабочка. Появившееся из куколки в начале лета взрослое насекомое будет летать, питаясь нектаром до наступления осенних холодов. Но все это время ее жизнь будет чередоваться двухнедельной активностью и продолжительным сном. Впадая в состояние глубокого покоя, бабочка неподвижно замирает на ветке, имитируя обычный лист. Спрятанные между сложенных крыльев усики, полная неподвижность, форма и окраска крыльев обманут кого угодно.
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