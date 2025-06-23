Приемная кампания стартовала в организациях СПО и вузах Приангарья

«Преимущество программ “Профессионалитета” заключается в оптимизации сроков подготовки: выпускник за короткое время сможет овладеть необходимыми профессиональными навыками за счет интенсивности и практической направленности обучения. Мы вступили в этот стратегический проект в 2022 году. На сегодняшний день по поручению Губернатора региона Игоря Кобзева количество образовательно-производственных и образовательных кластеров СПО выросло с одного до 12 в разных отраслях: аграрной, энергетической, металлургической, машиностроительной, транспортной, а также педагогика, туризм и сфера услуг, правоохранительная работа и управление, медицина», — рассказал Максим Парфенов.