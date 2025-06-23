Приемная кампания стартовала в организациях СПО и вузах Приангарья

Приемные комиссии работают во всех 79 техникумах и колледжах Приангарья. От абитуриентов, которые определились с выбором профессии, принимают аттестаты, подтверждающие получение основного или среднего общего образования, и другие необходимые документы (в зависимости от соответствующих требований к поступающим). Прием продлится до конца августа.
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что на бюджетные места по программам среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году планируют набрать 13,1 тысячи первокурсников по 55 профессиям и 92 специальностям среднего профессионального образования.
Глава регионального ведомства обратил внимание на то, что перечень профессий и специальностей отражает кадровые потребности региона и регулярно обновляется. В предстоящем учебном году появятся такие новые программы обучения, как «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация», «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Химическая технология производства химических соединений», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и ряд других.
Около четырех тысяч мест предусмотрено для обучения по программам федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года включен в новый нацпроект «Молодежь и дети».
«Преимущество программ “Профессионалитета” заключается в оптимизации сроков подготовки: выпускник за короткое время сможет овладеть необходимыми профессиональными навыками за счет интенсивности и практической направленности обучения. Мы вступили в этот стратегический проект в 2022 году. На сегодняшний день по поручению Губернатора региона Игоря Кобзева количество образовательно-производственных и образовательных кластеров СПО выросло с одного до 12 в разных отраслях: аграрной, энергетической, металлургической, машиностроительной, транспортной, а также педагогика, туризм и сфера услуг, правоохранительная работа и управление, медицина», — рассказал Максим Парфенов.
Министр напомнил, что базовые образовательные организации «Профессионалитета» находятся в Иркутске, Ангарске, Братске, Тулуне, Байкальске и Черемхово, а сетевые организации — еще в девяти муниципальных образованиях Иркутской области. Всего по программам «Профессионалитета» обучают 45 организаций СПО. С их перечнем можно ознакомиться на сайте министерства образования Иркутской области.
Подробная информация о поступлении для абитуриентов и их родителей размещена на сайтах образовательных организаций. Там можно ознакомиться с профессиями и специальностями, на которые ведется прием, со сроками подачи документов и их перечнем.
С 20 июня 2025 года стартовала также приемная кампания в вузах. Ее основной период для поступления на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля 2025 года. Ежегодно контрольные цифры приема в образовательных организациях высшего образования Иркутской области составляют более 8,5 тысячи мест.
По данным пресс-службы Губернатора и Правительства региона, в Иркутской области образовательную деятельность осуществляет 21 образовательная организация высшего образования, в том числе 11 головных вузов (девять государственных и два частных) и 10 филиалов. Подготовка ведется по более чем 600 образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, относящимся к 53 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (из 56 реализуемых в Российской Федерации).