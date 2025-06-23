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Депутаты Госдумы хотят запретить вейпы и электронные сигареты в России

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума пытается заппретить вейпы.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 14.53. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установив штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — передает РИА Новости слова документа. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Штрафы за продажу никотинсодержащих устройств: для физлиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Также предлагается ужесточить контроль за оборотом такой продукции.

Парламентарии отмечают, что многие торговые точки игнорируют запрет на продажу вейпов несовершеннолетним. В мире аналогичные меры уже действуют в 32 странах, а в 79 запрещена реклама никотинсодержащей продукции, отмечает он.

Ранее в Вологодской области предложили передать регионам право регулировать продажу вейпов. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает MK.RU.