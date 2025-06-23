К побережью Анапы прибило турецкий мусор

В Краснодарском крае волонтеры во время уборки песка от мазута обнаружили на территории природного парка «Анапская пересыпь» мусор, приплывший из Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского движения «Экосистема» Андрея Руднева.
«Параллельно с мазутом мы собрали мусор, который был в том числе и турецкий. Было видно, что это турецкая упаковка», — заявил Руднев.
Руднев отметил, что к уборке пляжей Анапы присоединилось около тысячи волонтеров экологического движения.
Ранее стало известно о новых выбросах мазута в Анапе.