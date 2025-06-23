К побережью Анапы прибило турецкий мусор

В Краснодарском крае волонтеры во время уборки песка от мазута обнаружили на территории природного парка «Анапская пересыпь» мусор, приплывший из Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского движения «Экосистема» Андрея Руднева.