Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июня.
Овны могут ошибиться, принимая свои желания за реальность. Лишь немногие смогут взглянуть на ситуацию трезво. Прислушайтесь к голосу разума и доверьтесь интуиции при выборе пути. В семье могут возникнуть конфликты. Старайтесь избегать резких слов и обидных комментариев. Лучше вести себя более сдержанно.
Утро Тельцов будет полным волнений и негативных эмоций, что сделает его непростым для многих представителей знака. Не спешите и постарайтесь выспаться, можно встать позже обычного. К вечеру настроение заметно улучшится. Друзья могут помочь в решении нестандартных вопросов.
Этот день у Близнецов пройдет спокойно, без значительных событий или изменений. У вас будет возможность хорошо отдохнуть и провести время с друзьями. Серьезные вопросы лучше не обсуждать, так как решения все равно не найдутся. Вечером одно из событий может помочь вам взглянуть на ситуацию с другой стороны.
Раки сегодня слишком эмоционально воспринимают происходящее и переживают по пустякам. Это очень мешает сосредоточиться на делах и понять ожидания окружающих, включая работодателя. Лучше избегать заключения сделок и крупных трат, а также обсуждения финансовых вопросов. Старайтесь относиться к людям проще.
Сегодня Львам будет легче находить решения многих вопросов. Вы можете получить полезную информацию, а сделки или контракты, заключенные сегодня, могут оказаться более выгодными, чем вы ожидали. Причем удача может проявиться не только в финансовом плане, но и в виде перспектив на будущее.
День у Дев будет спокойным и приятным. Проведите его с близкими — это даст возможность обсудить важные вопросы. Могут напомнить о себе старые знакомые. Не торопитесь никуда, это поможет сосредоточиться на делах. Чем меньше сейчас будет суеты, тем лучше сложится день.
Весам полезно будет мысленно вернуться к событиям прошлого и проанализировать их. Возможно, вы уже сталкивались с некоторыми беспокоящими вас ошибками и знаете, как их избежать. Давние знакомые будут рады встрече, но может быть сложно найти общий язык с любимым человеком.
Сегодня у Скорпионов удачный день для решения финансовых вопросов. Вы сможете заработать на чьем-то неведении и найти новый источник дохода. Обсуждение рабочих или бизнес-вопросов будет продуктивным, а общение с окружающими станет легким. Возможно начало романтической истории.
Идеи Стрельцов будут замечены. Вы проявите себя как отличный рассказчик. Ожидайте удачных совпадений. Днем стоит обсудить важные темы с близкими. Во второй половине дня возможны удачные покупки. Однако сегодня не самый лучший день, чтобы планировать дальние поездки.
День у Козерогов больше подходит для отдыха, чем для серьезных дел. Отложите обсуждение важных вопросов — вы можете упустить что-то важное, зациклившись на мелочах. Не стоит делать покупки или инвестировать в малоизвестные проекты. Попытки улучшить финансовое положение могут также оказаться безуспешными.
День будет насыщенным у Водолеев. Вам предстоит заниматься как своими, так и чужими делами. Вы сможете сделать больше, чем планировали, и у вас появятся смелые идеи. Не спешите их реализовывать, лучше для начала все продумать и отрефлексировать. Ожидайте небольшие денежные поступления, возможно, вам вернут старые долги.
Деловые отношения у Рыб могут перерасти в романтические или, напротив, вызвать неприязнь — это зависит как от ваших действий, так и от реакции окружающих. Если вы будете зациклены на своих прошлых неудачах, можете упустить интересные предложения. Неформальные встречи пройдут удачно, передает «Российская газета».