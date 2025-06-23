Рыбак из Зимбабве потерял конечности в схватке с крокодилом

Житель Зимбабве Виндаси Млейа поделился своей историей выживания после нападения крокодила, произошедшего два года назад во время рыбалки на реке Замбези. Об этом сообщает издание The Herald.
По словам Млейа, крокодил внезапно атаковал его, когда он ловил рыбу, несмотря на то, что неподалеку находилось стадо слонов. Мужчина пытался убежать, но хищник настиг его.
В отчаянной борьбе с рептилией рыбак получил тяжелые увечья.
— Мне удалось справиться с крокодилом, но за это пришлось дорого заплатить. Я почувствовал острую боль, когда он сжал зубы, оторвав мне ноги и одну руку, — рассказал пострадавший.
После нападения Млейа стал инвалидом и больше не может обеспечивать семью. Теперь он занимается огородом, чтобы хоть как-то помогать близким. Несмотря на прошедшее время, мужчину мучают фантомные боли, говорится в сообщении.
Другой случай произошел в Кении, когда семилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила — инцидент произошел на реке Турквел в округе Западный Покот. По данным очевидцев, Линган Лотух Исайя купался вместе с друзьями, когда его внезапно схватил и утащил на глубину хищник. Свидетели рассказали, что остальные дети закричали от ужаса. Отец ребенка, работающий на золотых приисках, признался, что убит горем, так как не смог спасти сына.