Рыбак из Зимбабве потерял конечности в схватке с крокодилом

Другой случай произошел в Кении, когда семилетний мальчик погиб в результате нападения крокодила — инцидент произошел на реке Турквел в округе Западный Покот. По данным очевидцев, Линган Лотух Исайя купался вместе с друзьями, когда его внезапно схватил и утащил на глубину хищник. Свидетели рассказали, что остальные дети закричали от ужаса. Отец ребенка, работающий на золотых приисках, признался, что убит горем, так как не смог спасти сына.