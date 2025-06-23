Впервые за последние пять лет через Красноярск проехал поезд Пхеньян — Москва

На перроне красноярского вокзала сделал остановку международный вагон Пхеньян (КНДР) — Москва. Напомним, что поезда перестали ходить в 2020 году из-за пандемии. В КрасЖД рассказали, что спустя пять лет из Москвы снова можно доехать до Северной Кореи.
Путь из Пхеньяна в краевой центр занял более пяти суток, до столицы нашей страны можно доехать за восемь. Поезд будет курсировать два раза в месяц. Из Пхеньяна — 3 и 17 числа каждого месяца, а из Москвы — 12 и 26. Для приобретения билетов нужно обращаться в железнодорожные кассы.
Маршрут между Пхеньяном и Москвой является самым длинным беспересадочным ж/д маршрутом в мире. Расстояние между столицами — более десяти тысяч километров.