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Впервые за последние пять лет через Красноярск проехал поезд Пхеньян — Москва

Красноярцы могут доехать на поезде до Северной Кореи.

Источник: КрасЖД

На перроне красноярского вокзала сделал остановку международный вагон Пхеньян (КНДР) — Москва. Напомним, что поезда перестали ходить в 2020 году из-за пандемии. В КрасЖД рассказали, что спустя пять лет из Москвы снова можно доехать до Северной Кореи.

Путь из Пхеньяна в краевой центр занял более пяти суток, до столицы нашей страны можно доехать за восемь. Поезд будет курсировать два раза в месяц. Из Пхеньяна — 3 и 17 числа каждого месяца, а из Москвы — 12 и 26. Для приобретения билетов нужно обращаться в железнодорожные кассы.

Маршрут между Пхеньяном и Москвой является самым длинным беспересадочным ж/д маршрутом в мире. Расстояние между столицами — более десяти тысяч километров.