Впервые за последние пять лет через Красноярск проехал поезд Пхеньян — Москва

Путь из Пхеньяна в краевой центр занял более пяти суток, до столицы нашей страны можно доехать за восемь. Поезд будет курсировать два раза в месяц. Из Пхеньяна — 3 и 17 числа каждого месяца, а из Москвы — 12 и 26. Для приобретения билетов нужно обращаться в железнодорожные кассы.