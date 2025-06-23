Стало известно, в каких условиях живет Алла Пугачева на Кипре

Роскошный особняк Примадонны стоимостью 350 миллионов рублей раскинулся на самом берегу Средиземного моря, а на въезде дежурит охрана. Резиденция артистки включает в себя два этажа, цокольный этаж, плавательный бассейн, четыре ванные комнаты и террасу, утопающую в цветах. На территории также имеется помещение для обслуживающего персонала и гараж, однако, по утверждению журналистов, автомобиля там не наблюдается.