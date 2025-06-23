В Башкирии прогнозируются небольшие дожди

По данным Башгидрометцентра, в понедельник, 23 июня, днем местами пройдет кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха составит +16,+21°.
Во вторник, 24 июня, без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем восточный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +7,+12°, по востоку до +2°, днем +16,+21°.
В среду, 25 июня, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений слабый, днем юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, днем +18,+23°.