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В Красноярске появится музейный квартал

Подрядчик должен приступить к работам уже в июле.

Источник: Соцсети

К 2028 году в Красноярске появится музейный квартал. Как пишет в своих социальных сетях региональный министр культуры Аркадий Зинов, проект реставрации исторического здания на улице Парижской Коммуны, 22, для нужд художественного музея имени В. И. Сурикова уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

К 400-летию краевого центра заброшенное здание станет современным культурным пространством.

Подрядчика определят в рамках конкурса. Планируется, что он приступит к работам уже в июле.

Ранее мы писали, что на перроне красноярского вокзала сделал остановку международный вагон Пхеньян (КНДР) — Москва.