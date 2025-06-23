К 2028 году в Красноярске появится музейный квартал. Как пишет в своих социальных сетях региональный министр культуры Аркадий Зинов, проект реставрации исторического здания на улице Парижской Коммуны, 22, для нужд художественного музея имени В. И. Сурикова уже получил положительное заключение государственной экспертизы.