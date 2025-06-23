Ученый развенчал миф о «гниении мозга» из-за коротких видео

— Нет никаких данных в современной литературе, которые бы показывали, что если человек проводит время за компьютером, в социальных сетях, просматривает короткий контент, то это вызывает «гниение мозга» или какие-то другие изменения, которые никак нельзя откатить, — пояснил эксперт.