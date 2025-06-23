Ученый развенчал миф о «гниении мозга» из-за коротких видео

Любителей коротких видео пугают «гниением мозга», но ученые опровергают этот миф. Нейробиолог Владимир Алипов объяснил, что сообщения о том, что из-за коротких видео уменьшается мозг, не соответствуют действительности. Об этом специалист рассказал KP.RU.
— Нет никаких данных в современной литературе, которые бы показывали, что если человек проводит время за компьютером, в социальных сетях, просматривает короткий контент, то это вызывает «гниение мозга» или какие-то другие изменения, которые никак нельзя откатить, — пояснил эксперт.
Пожилые люди, которые чаще пользуются компьютерами и гаджетами, дольше сохраняют умственные способности по сравнению с ровесниками. Алипов подчеркнул, что привычка смотреть короткие видео больше связана с эмоциональным состоянием человека, а не с самим контентом.
— Любой человек в стрессе, тревоге понимает, что его поведение становится импульсивным. У него нарушается концентрация внимания, ему сложно смотреть длинные сложные подкасты, читать книги, а гораздо проще смотреть какой-то короткий контент. Это отвлекает, — добавил нейробиолог.