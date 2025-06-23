Вильфанд предупредил туристов, куда не стоит ехать в ближайшую неделю

«В первой половине недели, к сожалению, будут сложные условия для отдыхающих на юге европейской части России. А именно, это означает, что в Краснодарском крае и Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. В регионах усилится ветер до 20−23 м/с в сочетание с ливневым дождем, грозой и градом», — сказал он в беседе с ТАСС. Эксперт отметил, что на реках и притоках Кубани, впадающих в Черное море, на участке от Анапы до Магри ожидается повышение уровня воды выше неблагоприятных отметок.