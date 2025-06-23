Вильфанд предупредил туристов, куда не стоит ехать в ближайшую неделю

Вильфанд предрек потенциальное появление смерчей в ряде регионов в ближайшую неделю.
Сильные ливни, шквалистый ветер и вероятность смерчей ожидаются в первой половине недели на юге европейской части России, что создаст опасные условия для отдыхающих на Черноморском побережье и в регионах Северного Кавказа. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В первой половине недели, к сожалению, будут сложные условия для отдыхающих на юге европейской части России. А именно, это означает, что в Краснодарском крае и Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений. В регионах усилится ветер до 20−23 м/с в сочетание с ливневым дождем, грозой и градом», — сказал он в беседе с ТАСС. Эксперт отметил, что на реках и притоках Кубани, впадающих в Черное море, на участке от Анапы до Магри ожидается повышение уровня воды выше неблагоприятных отметок.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКонец июня 2025 под знаком бурь: когда ждать ухудшения.
В связи с этим возможно локальное подтопление, автомобили туристов рекомендуется держать подальше от берегов рек. Кроме того, сохраняются условия для образования смерчей над морем, однако их выход на сушу маловероятен.
На территории республик Северного Кавказа также прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Вильфанд уточнил, что северные потоки воздуха будут способствовать подъему влажных масс по склонам гор. В результате в горах Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии в понедельник и вторник ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 18 м/с. Специалист порекомендовал жителям и гостям регионов учитывать погодную обстановку при планировании отдыха и поездок.
Ранее Гидрометцентр уже предупреждал о сложной метеообстановке на юге европейской части России, в том числе в Краснодарском крае, Крыму и республиках Северного Кавказа из-за холодного фронта. В середине июня в этих регионах фиксировались сильные осадки, грозы, град и шквалистый ветер, а также отмечался риск повышения уровня воды в реках и образования смерчей над морем.