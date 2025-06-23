В Госдуме хотят кардинально решить вопрос вейпов и электронных сигарет: штрафами дело не ограничится

В пояснительной записке отмечается, что штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции должен составлять для физических лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических — от 50 тысяч. Если же вейпы продают несовершеннолетним, наказание должно быть еще строже: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллионов до двух миллионов рублей.