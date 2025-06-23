В Госдуме хотят кардинально решить вопрос вейпов и электронных сигарет: штрафами дело не ограничится

В скором времени в Госдуму внесут проект закона о полном запрете на продажу никотинсодержащей продукции и административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов, электронных сигарет. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке отмечается, что штраф за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции должен составлять для физических лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юридических — от 50 тысяч. Если же вейпы продают несовершеннолетним, наказание должно быть еще строже: для физлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц — от 1,5 миллионов до двух миллионов рублей.
Ранее эксперты высказались о возможном тотальном запрете вейпов. Они уверены, что запрет лишит государство контроля над рынком и доходов, попросту загнав рынок в подполье. Потому и сохранить здоровье россиян вряд ли удастся.
Между тем, ученые выяснили, что вейпы и электронные устройства для курения не менее опасными, чем сигареты. Эксперты выяснили, что и у вейперов, и у курильщиков повреждение ДНК клеток эпителия ротовой полости более чем в два раза превышает показатели тех, кто никогда не курил.