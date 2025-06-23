В Приморье еще два школьника сдали ЕГЭ на сто баллов

В Приморье подвели итоги ЕГЭ по географии и биологии. На высший балл экзамен по биологии сдали два выпускника, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства края.
По информации регионального министерства образования, в этом году экзамен по биологии сдавали 1389 человек, а по географии — 255 школьников:
«Стобалльниками по биологии стали два выпускника из Владивостока и Камня-Рыболова. Результаты сопоставимы с результатами прошлого года. Количество выпускников, набравших больше 80 баллов — 90 человек».
В ведомстве добавили, что ранее уже стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе, истории, математике, русскому языку, обществознанию и физике.
Среди сдававших экзамены в Приморье максимальный балл получили 37 человек: восемь отличников по литературе, семь — по химии, один — по истории, три — по профильной математике, 13 — по русскому языку, один — по физике и два — по обществознанию.
Напомним, что экзамен по литературе в этом году сдавали 219 человек.