Специалисты Минэкологии обнаружили четыре объекта, загрязняющих воздух в Красноярске

Совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой инспекторы проверили четыре организации. У каждой из них оборудованы установки очистки газов. У одной, расположенной на ул. Пограничников, отсутствуют планы по снижению выбросов в период НМУ. Специалисты сделают выводы после изучения всех разрешительных документов.