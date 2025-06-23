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Специалисты Минэкологии обнаружили четыре объекта, загрязняющих воздух в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Данные предприятия, негативно воздействующие на воздух, выявлены в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Источник: НИА Красноярск

В первую очередь специалисты проверяли асфальтобетонные заводы, так как сезон дорожно-ремонтных работ в самом разгаре.

Совместно с Красноярской природоохранной прокуратурой инспекторы проверили четыре организации. У каждой из них оборудованы установки очистки газов. У одной, расположенной на ул. Пограничников, отсутствуют планы по снижению выбросов в период НМУ. Специалисты сделают выводы после изучения всех разрешительных документов.

Как отмечают специалисты, большинство жалоб жителей вызвала работа АБЗ на улице Кутузова. Инспекторы совместно с передвижной лабораторией сконцентрировались на проверке атмосферного воздуха в зоне указанной организации. Одновременно ее проверяет и прокуратура.

Автоматизированные посты наблюдения по Красноярску зафиксировали два случая превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации на АПН «Красноярск-Солнечный» по сероводороду до 1,5 ПДК. На АПН в период НМУ случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. На телефон горячей линии министерства в Красноярске поступило девять звонков.

Ознакомиться с текущей экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды krasecology.ru/.