В Омске на «Зелёном острове» заработал бесплатный туалет

В омском парке «Зелёный остров» заработал бесплатный туалет для посетителей.
После масштабной реконструкции парка в его разных частях были установлены несколько туалетов, подразумевающих бесплатное посещение. Однако долгое время они не работали.
Теперь уборная на девять кабинок для мужчин и женщин доступна для посетителей. В том числе для людей с ограниченными возможностями.
Напомним, в апреле Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион на поставку модульного туалета за три миллиона рублей. Его планируется установить на территории Городского сада.