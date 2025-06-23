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В Омске на «Зелёном острове» заработал бесплатный туалет

Туалет оборудован, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Freepik

В омском парке «Зелёный остров» заработал бесплатный туалет для посетителей.

После масштабной реконструкции парка в его разных частях были установлены несколько туалетов, подразумевающих бесплатное посещение. Однако долгое время они не работали.

Теперь уборная на девять кабинок для мужчин и женщин доступна для посетителей. В том числе для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, в апреле Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило аукцион на поставку модульного туалета за три миллиона рублей. Его планируется установить на территории Городского сада.