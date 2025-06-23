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Ещё в одном регионе России стали отключать мобильный интернет

В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет для обеспечения безопасности, сообщает правительство региона.

Источник: Life.ru

«В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности», — говорится в сообщении.

Власти отметили, что временные ограничения представляют собой одну из мер, которые вводят в регионах в условиях специальной военной операции (СВО).

Министерство цифрового развития Приморья сообщило, что, несмотря на ограничения в мобильном интернете, голосовая связь и SMS продолжают оставаться доступными. Проводной интернет и Wi-Fi обеспечивают альтернативный доступ к сети, включая торговый эквайринг.

В середине июня поступали сообщения о периодических сбоях в работе мобильного интернета в 16 регионах России. Такие ограничения помогают затруднить координацию беспилотных летательных аппаратов противника.