Ещё в одном регионе России стали отключать мобильный интернет

«В Приморье, как и во всех регионах России, стали периодически отключать мобильный интернет в целях безопасности», — говорится в сообщении.
Власти отметили, что временные ограничения представляют собой одну из мер, которые вводят в регионах в условиях специальной военной операции (СВО).
Министерство цифрового развития Приморья сообщило, что, несмотря на ограничения в мобильном интернете, голосовая связь и SMS продолжают оставаться доступными. Проводной интернет и Wi-Fi обеспечивают альтернативный доступ к сети, включая торговый эквайринг.
В середине июня поступали сообщения о периодических сбоях в работе мобильного интернета в 16 регионах России. Такие ограничения помогают затруднить координацию беспилотных летательных аппаратов противника.