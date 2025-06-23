Два красноярца получили серьезные травмы после купания

По информации врачей, один из пострадавших, находясь в бассейне, поскользнулся и неудачно упал в воду, что привело к перелому пятого шейного позвонка. Второй мужчина нырнул и ударился головой о дно, получив «растрескивающийся» перелом первого шейного позвонка. Ему была установлена система гало-фиксации, с которой ему предстоит ходить до трех месяцев. Третий пострадавший травмировал третий шейный позвонок, выполняя упражнения на турнике.