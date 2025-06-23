Два красноярца получили серьезные травмы после купания

В Красноярске в приемный покой БСПМ поступили трое пациентов с тяжелыми повреждениями шейного отдела позвоночника. Об этом сообщили в межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича.
По информации врачей, один из пострадавших, находясь в бассейне, поскользнулся и неудачно упал в воду, что привело к перелому пятого шейного позвонка. Второй мужчина нырнул и ударился головой о дно, получив «растрескивающийся» перелом первого шейного позвонка. Ему была установлена система гало-фиксации, с которой ему предстоит ходить до трех месяцев. Третий пострадавший травмировал третий шейный позвонок, выполняя упражнения на турнике.
Все трое пациентов перенесли операции по стабилизации позвоночника с использованием металлических конструкций и провели неделю в больнице. После лечения они были отпущены домой для амбулаторного наблюдения с обязательным ношением ортопедического корсета.
Заведующий травматологическим отделением Константин Тутынин отметил, что такие травмы могут иметь трагические последствия. Спинной мозг может быть серьезно поврежден, что ведет к инвалидности или даже смерти. Однако в данном случае пострадавшие избежали осложнений — целостность спинного мозга не нарушена.
Чтобы предотвратить подобные инциденты, специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: не прыгать в воду головой вперед, избегать плавания в незнакомых местах, быть внимательными рядом с лодками и моторными судами, а также воздерживаться от алкоголя перед купанием.