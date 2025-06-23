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Два красноярских выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ по географии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стали известны результаты ЕГЭ по биологии и географии.

Источник: НИА Красноярск

ЕГЭ по биологии написали 2149 человек, 130 из них получили высокие баллы, лучший результат — 98 баллов у Софьи Конопелько из Краснотуранской школы. Два человека выполнили работу на 96 баллов, семи ребятам не хватило до максимального результата 5 баллов.

В экзамене по географии приняли участие 210 человек, два красноярских выпускника выполнили работу на 100 баллов, 12 выпускников получили высокие баллы, один человек написал ЕГЭ на 95 баллов.

Стобалльники по географии в крае появляются редко, однако за последние три года этот показатель значительно улучшился. В этом году среди стобалльников два выпускника из краевого центра — Константин Берштейн из гимназии № 13 «Академ» и Алексей Емельяшин из школы № 72 имени М. Н. Толстихина, сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Алексей готовился к ЕГЭ самостоятельно, не прибегая к помощи репетиторов и платных ресурсов. Молодой человек собирается поступать в СФУ на таможенное дело и в будущем хотел бы связать свою профессию с государственной службой.

Константин Берштейн из гимназии № 13 «Академ» собирается поступать на факультет востоковедения и африканистики и в будущем хотел бы связать свою профессию с изучением стран юго-восточной Азии. К ЕГЭ Константину помогла подготовиться школьный учитель — Светлана Безручко.