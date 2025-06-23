Два красноярских выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ по географии

Стобалльники по географии в крае появляются редко, однако за последние три года этот показатель значительно улучшился. В этом году среди стобалльников два выпускника из краевого центра — Константин Берштейн из гимназии № 13 «Академ» и Алексей Емельяшин из школы № 72 имени М. Н. Толстихина, сообщает пресс-служба регионального минобразования.