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Балицкий назвал условие подключения ЗАЭС к российской энергосистеме

Риски обстрелов делают перезапуск атомной станции крайне опасным.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме станет возможным только после завершения военного конфликта и устранения угроз со стороны Вооружённых сил Украины.

На Петербургском международном экономическом форуме он подчеркнул, что запуск станции возможен лишь при полной безопасности, чего, по его словам, можно добиться только после победы над «фашистским режимом».

Балицкий отметил, что действующие риски обстрелов делают перезапуск атомной станции крайне опасным. Он напомнил, что в случае удара по работающему реактору может быть повреждён контур охлаждения, что приведёт к катастрофическим последствиям.

С технической точки зрения, по словам Балицкого, подключение ЗАЭС к российской сети выполнимо: станция находится в состоянии холодного останова. Однако перед запуском потребуется восстановить повреждённую инфраструктуру — высоковольтные линии и подстанции. Кроме того, необходимо восполнить уровень воды в Каховском водохранилище, поскольку его объём критически упал, а без стабильного охлаждения безопасная работа станции невозможна.

Ранее Рафаэль Гроссии сообщил, что на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ слышали выстрелы.

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