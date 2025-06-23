Балицкий назвал условие подключения ЗАЭС к российской энергосистеме

С технической точки зрения, по словам Балицкого, подключение ЗАЭС к российской сети выполнимо: станция находится в состоянии холодного останова. Однако перед запуском потребуется восстановить повреждённую инфраструктуру — высоковольтные линии и подстанции. Кроме того, необходимо восполнить уровень воды в Каховском водохранилище, поскольку его объём критически упал, а без стабильного охлаждения безопасная работа станции невозможна.