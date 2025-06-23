Глава ДНР построил грандиозные планы на Мариуполь

«Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение», — заявил глава ДНР на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает РИА «Новости».