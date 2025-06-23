Трамп подобрал «точный термин» для ударов США по ядерным объектам в Иране: там уничтожено все

Ночью 22 июня шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit сбросили 12 «антибункерных» супербомб, каждая весом в 13,5 тонн, на расположенному глубоко под землей иранскому ядерному заводу в Фордо. Там, по западным данным, действуют новейшие центрифуги, на которых производится обогащение урана.