Трамп подобрал «точный термин» для ударов США по ядерным объектам в Иране: там уничтожено все

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп настаивает на том, что ВВС США уничтожили ядерные объекты в Иране, ссылаясь на снимки со спутников. С таким заявлением американский лидер выступил в социальной сети Truth Social.
«Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин!» — написал политик.
Ночью 22 июня шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit сбросили 12 «антибункерных» супербомб, каждая весом в 13,5 тонн, на расположенному глубоко под землей иранскому ядерному заводу в Фордо. Там, по западным данным, действуют новейшие центрифуги, на которых производится обогащение урана.
После этого депутат парламента Ирана Мохаммада Мен Раиси заявил, что ядерный подземный комплекс в Фордо не пострадал после удара со стороны Соединенных Штатов Америки (США).
Между тем, в МАГАТЭ отметили, что ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе получили повреждения после ударов США. Однако повышения радиационного фона вне объектов после атаки не зафиксировано.