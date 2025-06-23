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Трамп подобрал «точный термин» для ударов США по ядерным объектам в Иране: там уничтожено все

Трамп: американские военные уничтожили ядерные объекты Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп настаивает на том, что ВВС США уничтожили ядерные объекты в Иране, ссылаясь на снимки со спутников. С таким заявлением американский лидер выступил в социальной сети Truth Social.

«Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение — это точный термин!» — написал политик.

Ночью 22 июня шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit сбросили 12 «антибункерных» супербомб, каждая весом в 13,5 тонн, на расположенному глубоко под землей иранскому ядерному заводу в Фордо. Там, по западным данным, действуют новейшие центрифуги, на которых производится обогащение урана.

После этого депутат парламента Ирана Мохаммада Мен Раиси заявил, что ядерный подземный комплекс в Фордо не пострадал после удара со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

Между тем, в МАГАТЭ отметили, что ядерные объекты Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе получили повреждения после ударов США. Однако повышения радиационного фона вне объектов после атаки не зафиксировано.

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