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«“Аэрофлот” готов летать»: в России сообщили, что страна поддержит возобновление авиасообщения с США

В Минэкономразвития заявили о поддержке запуска авиасообщения между РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

О возобновлении авиарейсов между Россией и Соединенными Штатами говорят давно. Однако никаких конкретных предложений не поступало. При этом Москва готова поддержать запуск авиасообщения с Вашингтоном. С таким заявлением выступил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, цитирует ТАСС.

Он отметил, что американские представители не обращались в российское Министерство с подобными предложениями. При согласии сторон, компания «Аэрофлот» уже готова к полетам, добавил спикер.

«Если будут приняты соответствующие политические решения и согласованы такие полеты, мы только поддержим. “Аэрофлот” готов летать», — констатировал Никита Кондратьев.

Соответствующий вопрос поднимался, в том числе, на ПМЭФ. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, американские и российские представители обсудили восстановление прямого авиасообщения между странами.