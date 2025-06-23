«“Аэрофлот” готов летать»: в России сообщили, что страна поддержит возобновление авиасообщения с США

О возобновлении авиарейсов между Россией и Соединенными Штатами говорят давно. Однако никаких конкретных предложений не поступало. При этом Москва готова поддержать запуск авиасообщения с Вашингтоном. С таким заявлением выступил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, цитирует ТАСС.
Он отметил, что американские представители не обращались в российское Министерство с подобными предложениями. При согласии сторон, компания «Аэрофлот» уже готова к полетам, добавил спикер.
«Если будут приняты соответствующие политические решения и согласованы такие полеты, мы только поддержим. “Аэрофлот” готов летать», — констатировал Никита Кондратьев.
Соответствующий вопрос поднимался, в том числе, на ПМЭФ. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, американские и российские представители обсудили восстановление прямого авиасообщения между странами.