«“Аэрофлот” готов летать»: в России сообщили, что страна поддержит возобновление авиасообщения с США

О возобновлении авиарейсов между Россией и Соединенными Штатами говорят давно. Однако никаких конкретных предложений не поступало. При этом Москва готова поддержать запуск авиасообщения с Вашингтоном. С таким заявлением выступил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, цитирует ТАСС.