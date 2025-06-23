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Капитан «Авангарда» Шарипзянов зашёл на тренировку к Якупову

Якупов планировал заниматься в одиночку, но к нему присоединился капитан команды.

Источник: Om1 Омск

Нападающий Наиль Якупов и защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов продолжают активную подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. В телеграм-канале клуба появилось видео с одной из тренировок.

Судя по видео, Якупов намеревался тренироваться в одиночестве, однако к нему присоединился капитан команды.

«Лето нападающего “Авангарда” Наиля Якупова проходит в активных тренировках, а тут еще и наш кэп Дамир Шарипзянов заглянул», — говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что Шарипзянов продлил контракт с «Авангардом» до конца сезона 2029/2030.