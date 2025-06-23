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Волонтеры обнаружили турецкий мусор при уборке мазута в Анапе

Во время уборки мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» волонтеры обнаружили мусор, принесенный течением из Турции. Об этом сообщил на ПМЭФ сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Во время уборки мазута на территории природного парка «Анапская пересыпь» волонтеры обнаружили мусор, принесенный течением из Турции. Об этом сообщил на ПМЭФ сопредседатель Всероссийского движения «Экосистема» Андрей Руднев.

По словам Руднева, волонтеры, работающие на Анапской пересыпи с февраля, занимались не только очисткой песка от мазута, но и проводили исследования территории. В ходе работ они обнаружили большое количество твердых бытовых отходов, в том числе с турецкой упаковкой.

Около тысячи волонтеров движения «Экосистема» присоединились к уборке пляжей в районе Анапы, передает РИА Новости.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе, после аварии в акваторию Черного моря вытекло по меньшей мере 3,7 тонны мазута. В целом корабли перевозили около 9,2 тонны нефтепродуктов, большая часть которых не попала в воду.

Однако в январе стало известно, что Морспасслужба завершила откачку мазута из основных и балластных танков кормовой части танкера «Волгонефть-239», которая встала на мель у мыса Панагия. Вице-премьер Виталий Савельев поблагодарил всех участников этой сложной операции.

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