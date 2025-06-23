Волонтеры обнаружили турецкий мусор при уборке мазута в Анапе

По словам Руднева, волонтеры, работающие на Анапской пересыпи с февраля, занимались не только очисткой песка от мазута, но и проводили исследования территории. В ходе работ они обнаружили большое количество твердых бытовых отходов, в том числе с турецкой упаковкой.