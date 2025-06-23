Мошенники могут тайно включить камеру на смартфоне жертвы и вести съемку

Злоумышленники при помощи вредоносных программ могут тайно активировать камеру телефона или любого другого устройства для получения компрометирующих материалов. Подробнее об этом aif.ru рассказал эксперт центра защиты данных ГК «Солар» Виталий Петросян.
«Современные вредоносные программы могут тайно активировать камеру устройства, а полученные изображения или видео потенциально использованы для создания дипфейков или компрометирующих материалов», — отметил эксперт.
Петросян посоветовал пользователям закрывать камеру гаджетов специальной шторкой или непрозрачной наклейкой, особенно на устройствах с доступом в интернет.
«Регулярно проверять разрешения приложений и отключать ненужный доступ к камере и микрофону. Использовать антивирусы и своевременно обновлять ПО для защиты от вредоносных атак», — резюмировал собеседник aif.ru.
Ранее Петросян предупредил об опасности отправки голосовых сообщений.